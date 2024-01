Sommet Italie-Afrique | Le Chef du gouvernement représente SM le Roi

Partager Facebook

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, est arrivé, dimanche à Rome, pour représenter SM le Roi Mohammed VI au Sommet “Italie-Afrique : Un pont pour une croissance commune”, qui se tient les 28 et 29 janvier dans la capitale italienne.

La Conférence fait partie d’un parcours entamé par le gouvernement italien depuis sa prise de fonction, à travers de nombreuses rencontres bilatérales, dont le moment central a été la Conférence sur le Développement et la Migration, qui a eu lieu à Rome en juillet dernier et qui a lancé le “Processus de Rome”.

Pendant la Conférence, l’Italie partagera avec les pays africains les lignes directrices du Plan “Mattei”, que Rome entend élaborer avec les représentants des gouvernements africains et présenter aux autres États européens comme un modèle de coopération et de développement sur un pied d’égalité.

Le Sommet Italie-Afrique représente une occasion de renforcer les fondements de cette relation, qui se base sur des piliers principaux : sécurité alimentaire, culture et formation, sécurité énergétique, développement économique et infrastructurel, lutte contre la traite d’êtres humains et contre le terrorisme, et gouvernance de l’immigration légale.

