Solidarité Maroc-EAU | Lancement à Rabat de l’initiative Iftar Al-Saim 2022

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’opération de distribution de repas de Ramadan «Iftar Al-Saim 2022» de SA Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane a été lancée au siège de l’Ambassade des Émirats Arabes Unis à Rabat.

Le coup d’envoi de cette initiative caritative a été donné par l’Ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Maroc, Al-Asri Saeed Ahmed Al Dhaheri, en présence des membres de l’Ambassade et des représentants des associations bénéficiaires. A cette occasion, des aides ont été distribuées à plusieurs associations œuvrant dans les domaines sociaux et caritatifs, au profit des nécessiteux et groupes vulnérables à travers tout le Royaume.

Dans une allocution de circonstance, le diplomate émirati a salué la coopération des autorités marocaines pour le lancement de cette opération, qui reflète l’esprit de solidarité et de coopération humanitaire entre les deux pays frères. De même, il a salué les actions caritatives et humanitaires lancées par de SM le Roi Mohammed VI en vue d’apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables.

De leur côté, les associations bénéficiaires ont exprimé leurs remerciements et leur gratitude pour ce noble geste humanitaire. La campagne Iftar Al-Saim 2022, lancée le 7 avril, se caractérise par l’élargissement des opérations de distribution alimentaire aux différentes régions du sud du Royaume, en coordination avec les autorités locales et en coopération avec les associations œuvrant dans le domaine caritatif et humanitaire.