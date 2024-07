Donald Trump Victime D’une Tentative D’assassinat Lors D’un Meeting En Pennsylvanie

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’ex-président américain et candidat républicain à la prochaine présidentielle, Donald Trump, a été transporté d’urgence à l’hôpital samedi après avoir été blessé par balle à l’oreille, lors d’une tentative d’assassinat, au début d’un rassemblement de campagne en Pennsylvanie (Nord-Est).

“J’ai été touché par une balle qui a transpercé le haut de mon oreille droite”, a écrit M. Trump sur sa plateforme Truth Social. “Il est incroyable qu’un tel acte puisse se produire dans notre pays”, a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, le Secret Service a annoncé que le tireur présumé a été abattu alors qu’un des spectateurs a été tué et deux autres ont été grièvement blessés.

Les autorités ont déclaré que l’incident fait l’objet d’une enquête pour tentative d’assassinat.

Citant deux personnes informées, le New York Times rapporte que le Federal Bureau of Investigation (FBI) a ouvert une enquête dans cette affaire.

Les forces de l’ordre ont retrouvé une carabine de type AR sur les lieux de la fusillade, rapporte l’Associated Press. Les services secrets ont précisé que le tireur avait tiré plusieurs coups de feu à partir d’une position élevée.

Le président des Etats-Unis, Joe Biden, qui se trouvait dans le Delaware pour le week-end, est immédiatement retourné à la Maison Blanche après l’incident.

Dans sa première réaction, il s’est dit “soulagé” d’apprendre que Donald Trump était “sain et sauf et allait bien”. “Il n’y a pas de place pour ce genre de violence en Amérique”, a-t-il insisté.

La Maison Blanche a confirmé samedi soir que MM. Biden et Trump s’étaient entretenus par téléphone, sans pour autant donner de détails sur la teneur de cet échange. Un conseiller du milliardaire new-yorkais a, à son tour, confirmé que cet appel a bien eu lieu.

Dans une déclaration conjointe, la campagne de M. Trump et le Comité national républicain (RNC) ont indiqué que “le président Trump se porte bien et est reconnaissant envers les forces de l’ordre et les premiers intervenants pour leur action rapide”.

“Le président Trump a hâte de se joindre à vous tous à Milwaukee alors que nous procédons à notre convention pour le nommer 47e président des États-Unis. En tant que candidat de notre parti, le président Trump continuera à partager sa vision en vue de rendre à l’Amérique sa grandeur”, ajoute-t-on.

Les républicains se réunissent à Milwaukee, dans le Wisconsin, du 15 au 18 juillet, pour investir Donald Trump comme leur candidat à la présidentielle de novembre prochain face a son rival démocrate, Joe Biden.

LR/MAP