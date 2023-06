SIEL 2023 | Le CSEFRS préconise de nouvelles pratiques d’enseignement et d’apprentissage

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS) prône la mise en place de nouvelles pratiques d’enseignement pour faire de l’école un espace exemplaire d’apprentissage et d’ouverture, a affirmé, vendredi à Rabat, le président du Conseil, Habib El Malki.

Intervenant à l’ouverture de la participation du Conseil au Salon International de l’Édition et du Livre (SIEL), M. El Malki a ajouté que le Conseil est pour le développement d’une école modèle en matière de vie durable, d’adaptation des curricula et de développement des compétences des enseignants et des apprenants.

Ce développement se fera notamment à travers l’intégration systématique de l’intelligence artificielle (IA) et son inclusion dans la lutte contre les inégalités actuelles en matière d’accès au savoir, à la recherche et la diversité, a-t-il relevé.

Pour M. El Malki, la convergence des technologies émergentes dans tous les aspects de la vie exige une bonne maîtrise de cette dernière en vue de l’orienter dans la bonne direction afin d’améliorer les moyens de subsistance, réduire les inégalités, encourager la justice et l’équité et en assurer une utilisation éthique et transparente.

Et de relever que les avancées technologiques ont facilité l’émergence d’une arme immatérielle qui favorise la circulation des fausses informations, de la haine et des discours extrémistes.

Animée par le Professeur et éminent chercheur Rachid Yazami et modérée par M. Salah El Ouadie, membre du Conseil, la conférence inaugurale des activités du CSEFRS au SIEL a porté sur “L’école nouvelle face aux défis de la transition énergétique et de l’Intelligence artificielle”.

Le programme de participation du Conseil au SIEL (01-11 juin) prévoit également une série de tables rondes traitant des questions liées aux enjeux du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique dans notre pays.

Des sujets tels que le rapport entre l’école et la culture, les ambitions de l’édification d’une nouvelle école, les curriculums, la réforme du système de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que les enjeux de la formation professionnelle et de l’emploi, seront les principaux axes de débat qui animeront le stand du Conseil.

En outre, le Conseil organise une journée spéciale au profit des enfants, en provenance de diverses régions du Royaume, pour participer à une visite de groupe au SIEL.

Le Conseil conclura son programme de participation à la 28e édition du SIEL par une conférence de clôture sur “L’intelligence artificielle au service de l’éducation et de la recherche scientifique”, animée par le professeur Amal Falah Seghrouchni le samedi 10 juin.

LR/MAP