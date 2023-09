Séisme d’Al Haouz | Les Centres régionaux de transfusion sanguine de Ouarzazate et d’Errachidia mobilisés pour répondre aux besoins des hôpitaux (responsable)

Partager Facebook

Les Centres régionaux de transfusion sanguine (CRTS) de Ouarzazate et d’Errachidia sont mobilisés pour collecter le maximum de poches de sang afin de venir en aide aux victimes du séisme qui a frappé, vendredi soir, la province d’Al Haouz et d’autres régions du Royaume, a affirmé la déléguée provinciale de la Santé et de la Protection Sociale à Ouarzazate, Badia Abdellaoui.

«Cette forte mobilisation vise à sauver des vies et à répondre aux besoins des hôpitaux en cette matière vitale, notamment pour les citoyens sinistrés dans les zones touchées par le séisme», a souligné Mme Abdellaoui dans une déclaration à la presse.

La responsable a indiqué que la Délégation provinciale de la santé et de la Protection sociale à Ouarzazate est à pied d’œuvre pour intervenir rapidement et efficacement dans les zones touchées par le séisme, précisant que 105 cadres médicaux, paramédicaux et administratifs en plus de 65 ambulances sont actuellement mobilisés.

«Tous les moyens d’intervention nécessaires ont été mis en place pour secourir les blessés et venir en aide aux populations affectées», a-t-elle ajouté.

Immédiatement après la secousse tellurique enregistrée, vendredi soir dans la région de Marrakech-Safi, les autorités locales, les services de santé et les citoyens de Ouarzazate se sont mobilisés pour prêter assistance et secours aux sinistrés.

La population de la province a fait montre, pour sa part, d’un sens élevé de citoyenneté et de solidarité pour aider les personnes affectées par cette rude épreuve et appuyer les efforts déployés par les autorités locales, la protection civile, les équipes médicales et les services d’ordre.

La secousse tellurique ressentie dans plusieurs villes du Royaume, de magnitude 7 sur l’échelle de Richter, a fait 820 morts et 672 blessés, dont 205 grièvement, selon un bilan actualisé du ministère de l’Intérieur, arrêté à 10h samedi.

LR/MAP