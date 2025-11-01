Séance plénière commune des deux Chambres du Parlement lundi sur la dernière résolution du CS de l’ONU sur la cause nationale

Par Le Reporter.ma 01/11/2025 Actualités, Politique Laisser un commentaire

Séance plénière commune des deux Chambres du Parlement lundi sur la dernière résolution du CS de l’ONU sur la cause nationale

Les deux Chambres du Parlement tiendront, lundi, une séance plénière commune consacrée à la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la cause nationale.

“Les présidents de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers portent à la connaissance de l’ensemble des parlementaires que le Parlement tiendra, lundi 3 novembre 2025 à 13h00, une séance plénière commune spéciale consacrée à la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à la cause nationale”, indique un communiqué conjoint.

LR/MAP

Tags

,
,

Voir aussi

Le Paraguay aspire à approfondir son partenariat avec le Maroc, “un allié stratégique” (MAE)

Le Paraguay aspire à approfondir son partenariat avec le Maroc, “un allié stratégique” (MAE)

Le ministre paraguayen des Relations extérieures, Rubén Ramírez Lezcano, a affirmé, mercredi à Rabat, que …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2025 | Tous droits réservés lereporter.ma