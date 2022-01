Satisfecit marocain du message du président allemand à SM le Roi (Baitas)

Partager Facebook

Le gouvernement marocain a accueilli “avec grande satisfaction” les signaux positifs contenus dans le message adressé par le président allemand à Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du Nouvel an, a déclaré, jeudi, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

“Le gouvernement a accueilli avec grande satisfaction les déclarations positives et importantes exprimées par le gouvernement allemand, et la teneur du message adressé par le président allemand à Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, a affirmé M. Baitas lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

Dans un message adressé à Sa Majesté le Roi à l’occasion du Nouvel an, le Président de la République Fédérale d’Allemagne, Frank-Walter Steinmer, avait souligné que son pays “salue les vastes réformes menées sous la conduite de Sa Majesté le Roi”, considère l’initiative d’autonomie comme une “bonne base” pour la résolution de la question du Sahara marocain et exprime sa “reconnaissance pour l’engagement actif du Souverain pour le processus de paix en Libye”.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger avait affirmé, dans un communiqué, apprécier les annonces positives et les positions constructives faites récemment par le nouveau gouvernement fédéral d’Allemagne, considérant que ces annonces permettent d’envisager une relance de la coopération bilatérale et le retour à la normale du travail des représentations diplomatiques des deux pays à Rabat et à Berlin.

