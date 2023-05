Sahara | Participation du Maroc au séminaire onusien régional du C24 à Bali

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc prend part au séminaire du Comité des 24 (C24) de l’ONU pour la région du Pacifique, qui se tient à Bali, en Indonésie, du 24 au 26 mai.

Le Royaume est représenté durant cette réunion de trois jours par une forte délégation présidée par l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale et composée notamment de l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Djakarta, Ouadia Benabdellah et le directeur des Nations Unies et des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Redouane Houssaini.

Comme chaque année, le séminaire régional du C24 sera l’occasion pour la délégation marocaine de mettre en relief l’émancipation politique, ainsi que le développement socio-économique et humain tous azimuts que connaissent les provinces du Sud du Royaume, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La délégation marocaine informera, en outre, les participants au séminaire au sujet des derniers développements de l’examen de la question nationale aux Nations Unies, notamment l’adoption de la résolution 2654, qui a réaffirmé la prééminence de l’Initiative marocaine d’autonomie, dont le soutien international dépassant les 100 États membres, ne cesse de se renforcer au quotidien. L’ouverture de 28 Consulats généraux dans les villes marocaines de Laâyoune et Dakhla, consacrant la marocanité du Sahara, sera également mise en exergue.

La résolution 2654 avait, en outre, réaffirmé le rôle de l’Algérie en tant que partie principale à ce différend régional et consacré les tables rondes en tant que seule voie pour mener le processus politique onusien visant à parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis à la question du Sahara marocain.

La délégation marocaine, comme à son accoutumée, ne manquera pas de mettre à nu les allégations fallacieuses de l’Algérie au sujet de la situation au Sahara marocain, et de dénoncer les violations massives et systématiques que subissent les populations séquestrées dans les camps de Tindouf.

Ce séminaire, comme tous ceux qui l’ont précédé depuis 2018, connaît la participation, sur invitation de la présidente du C24, des élus des provinces du Sud, Ghalla Bahiya, de la région Dakhla Oued Eddahab et M’hamed Abba, de la région Laâyoune Sakia El Hamra.

LR/MAP