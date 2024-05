Conflit au Moyen-Orient | Guterres réitère son soutien à une solution à deux Etats

Partager Facebook

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réaffirmé, mardi à New York, son soutien à une solution à deux États, “seule voie durable pour la paix et la sécurité » entre Palestiniens et Israéliens.

« C’est le moment de réaffirmer notre espoir et notre contribution à une solution à deux États, la seule voie durable vers la paix et la sécurité pour les Israéliens, les Palestiniens et la région dans son ensemble », a souligné le chef de l’ONU lors d’une conférence de presse.

Il a, dans ce cadre, indiqué que les Nations Unies sont « entièrement engagées à soutenir une voie vers la paix » avec l’établissement d’un Etat palestinien indépendant et souverain.

Le haut responsable onusien a rappelé son appel à un cessez-le-feu humanitaire, à la libération immédiate et sans condition de tous les otages et à une augmentation massive de l’aide humanitaire.

La semaine dernière, les Nations Unies avaient lancé un appel aux dons à hauteur de 1,2 milliard de dollars pour venir en aide à deux millions de Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie.

Ces fonds permettront à l’Agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) de faire face à la crise humanitaire dans la bande de Gaza et de répondre aux besoins en Cisjordanie, a indiqué le service de presse de l’ONU.

Cet appel d’urgence couvre la réponse humanitaire de l’UNRWA jusqu’à la fin de l’année en cours, a précisé la même source, notant que l’aide vise à répondre aux besoins les plus urgents de 1,7 million de Palestiniens à Gaza et de plus de 200.000 réfugiés palestiniens en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est.

LR/MAP