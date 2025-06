Sahara | Le Panama considère l’initiative d’autonomie marocaine comme l’unique solution à l’avenir

Partager Facebook

La République du Panama, membre non permanent du conseil de sécurité de l’ONU, considère l’initiative d’autonomie comme “la base la plus sérieuse, crédible et réaliste pour la résolution du différend” régional autour du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée dans un Communiqué conjoint signé, lundi à Rabat, à l’issue de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et le ministre des Relations Extérieures de la République du Panama, Javier Martínez-Acha Vásquez, en visite de travail au Royaume, ce 16 juin.

Le ministre panaméen a précisé, en outre, lors du point de presse tenu à l’issue de la rencontre, que l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007 “devrait être l’unique solution à l’avenir”, soulignant le soutien clair de son pays à l’initiative d’autonomie pour progresser vers un accord durable sur ce différend.

Le soutien du Panama à l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume pour résoudre le différend autour du Sahara marocain intervient suite à la décision de ce pays de rompre toutes relations avec la pseudo «rasd» en novembre 2024.

Dans le même Communiqué conjoint, le Royaume du Maroc et la République du Panama ont souligné leur attachement à la sacralité des principes de souveraineté et d’intégrité territoriale.

LR/MAP