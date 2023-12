Rachid Talbi El Alami reçu à Antananarivo par le Président malgache

Partager Facebook

Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, a été reçu, samedi au Palais présidentiel d’Iavoloha à Antananarivo, par le Président malgache réélu, Andry Rajoelina.

M. El Alami a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie officielle d’investiture de M. Rajoelina, qui s’est déroulée samedi dans le stade Barea, à Antananarivo, en présence de plusieurs chefs d’Etats, de gouvernements et de Parlements.

L’audience s’est déroulée en présence de M. André Haja Resampa, ministre malgache de la Jeunesse et des Sports et de M. Khalid Sebti, chef de mission adjoint à l’ambassade du Maroc à Madagascar.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Alami a indiqué avoir transmis les salutations et les félicitations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à M. Andry Rajoelina pour sa réélection et la confiance placée en lui par le peuple malgache.

Lors de cette audience, le président de la Chambre des Représentants a également mis en exergue les relations historiques et distinguées qui unissent les dirigeants et les peuples des deux pays. Il a de même réitéré la disposition du Royaume du Maroc à insuffler une nouvelle dynamique et à promouvoir les excellentes relations bilatérales dans différents domaines.

Pour sa part, le chef de l’Etat malgache a exprimé sa gratitude à Sa Majesté le Roi et sa disposition à renforcer encore davantage les relations d’amitié sincère et de coopération entre les deux pays.

Le président a exprimé ses remerciements au Souverain pour le financement et la construction d’un hôpital et d’un centre de formation à Antsirabe. Il a aussi annoncé que son pays va ouvrir, prochainement, une ambassade au Maroc.

La question de l’intégrité territoriale du Maroc a été soulevée à cette occasion, M. Rajoelina réaffirmant que Madacascar était toujours et restera au côté du Maroc, un pays frère et ami, et que les relations entre Antananarivo et Rabat sont fraternelles, historiques et honnêtes.

L’audience a été l’occasion pour les deux parties de souligner l’importance de construire et de consolider les ponts entre les deux pays, à travers le transport aérien et les investissements. Il s’agit aussi de créer des espaces de communication entre les investisseurs pour mieux faire connaître les capacités et les potentialités dont dispose chaque pays et échanger des expertises et des expériences, notamment dans le secteur agricole.

SM le Roi Mohammed VI avait adressé au Président malgache un message de félicitations dans lequel le Souverain a assuré M. Rajoelina de Sa “ferme détermination à maintenir cette démarche commune en vue d’élargir les domaines de coopération bilatérale, au service de nos deux peuples et de notre continent africain”.

M. Andry Rajoelina a été réélu au premier tour des élections présidentielles organisées le 16 novembre dernier, en obtenant 59 % des voix.

