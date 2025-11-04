Rabat | Signature d’une convention pour la production d’électricité à partir des énergies renouvelables

Partager Facebook

Une convention relative à des projets de production d’électricité à partir des énergies renouvelables a été signée, lundi à Rabat, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Cette convention vise la réalisation de projets intégrés de production d’électricité à partir des énergies renouvelables, dans le cadre des efforts du gouvernement pour renforcer l’efficacité énergétique au Maroc, conformément aux Hautes Orientations Royales, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

L’accord réunit le gouvernement, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) ainsi que l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État et de suivi de la performance des établissements et entreprises publics (ANGSPE).

S’inscrivant dans la volonté d’insuffler une nouvelle dynamique à la mise en œuvre du Programme national des énergies renouvelables (PNER), cette convention constitue une étape importante dans la refondation d’un partenariat efficace entre le gouvernement et les établissements et entreprises publics opérant dans le secteur des énergies renouvelables, afin de garantir une transition énergétique souveraine, efficiente et durable.

Elle permettra d’accélérer la mise à disposition de 5 gigawatts d’électricité verte au profit de l’industrie marocaine d’ici à 2030, tout en rationalisant les coûts sur l’ensemble de la chaîne de valeur et en assurant un partage équitable des responsabilités entre l’ONEE et MASEN.

Ce partenariat garantit également la stabilité contractuelle et économique des projets liés aux énergies renouvelables, conformément aux objectifs de la politique de participation de l’État visant à renforcer la complémentarité et la convergence entre les établissements et entreprises publics.

Cité dans le communiqué, le Chef du gouvernement a affirmé que, grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, les énergies renouvelables représentent aujourd’hui 46% de la capacité installée de production d’électricité, avec pour objectif de porter cette part à plus de 52 % d’ici 2030.

Il a souligné l’engagement ferme du gouvernement à consolider les fondements d’une transition énergétique durable, faisant des énergies renouvelables un pilier essentiel du parcours de développement du Royaume.

Ont signé cette convention, d’une part, la ministre de l’Économie et des Finances, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, ainsi que le ministre délégué chargé du Budget, et d’autre part, le directeur général de l’ANGSPE, le directeur général de ONEE et le président-directeur général de MASEN.

LR/MAP