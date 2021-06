Rabat | Inauguration du Bureau Programme de l’ONU pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique

Partager Facebook

Le siège du Bureau Programme des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et la Formation en Afrique (ONUCT), le premier du genre sur le continent africain, a été inauguré, jeudi à Rabat.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, avec la participation, par visioconférence et en présentiel, de hauts responsables de l’ONU et de représentants du corps diplomatique accrédité au Maroc.

La cérémonie a été retransmise en vidéo-conférence pour permettre aux participants à la 2ème semaine internationale de lutte contre le terrorisme à New York d’y prendre part et de suivre ses travaux.

Le nouveau Bureau Programme œuvrera à élaborer et à mettre en œuvre des programmes accrédités visant principalement le renforcement de capacités et le développement de compétences dans le domaine de la lutte antiterroriste, notamment en matière de sécurité, d’enquêtes et de poursuites, de gestion des prisons et des frontières, de désengagement, de réhabilitation et de réinsertion.

Il s’appuiera sur la mutualisation de l’expertise du Maroc et de l’ONUCT afin de dispenser des formations de qualité au profit des Etats africains, selon une approche collaborative et solidaire reflétant un esprit de responsabilité collective.

Le choix du Maroc en tant que partenaire pour l’établissement de ce Bureau Programme est une preuve supplémentaire de la confiance et de l’estime dont jouit la Stratégie Nationale de Lutte contre le Terrorisme et l’Extrémisme violent sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ce projet permet également de consolider l’engagement continu et les valeurs de partage adoptés par le Maroc et la place privilégiée des questions africaines dans les initiatives diplomatiques du Royaume, conformément aux Très Hautes Orientations définies par SM le Roi.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la participation en ligne du Secrétaire Général adjoint de l’ONU à la lutte contre le terrorisme, Vladimir Voronkov, du Directeur adjoint de l’ONUCT, Mauro Miedico et de l’Ambassadeur, Représentant permanent du Maroc à l’ONU, Omar Hilale.

Ont également participé depuis le Maroc, le chef du nouveau Bureau Programme de Rabat, Carlos Reis, la Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Maroc, Sylvia Lopez-Ekra et l’ambassadeur du Cameroun, doyen des ambassadeurs africains accrédités au Maroc, Mohammedou Youssoufou.

Le Maroc et l’ONU avaient signé en octobre 2020, un accord de siège pour l’établissement au Maroc de ce Bureau Programme de l’ONU. Signé par MM. Bourita et Voronkov, cet accord reflète l’ambition de conjuguer les efforts afin de faire face aux défis liés à la menace terroriste grandissante en Afrique ces dernières années.

Ce bureau vise à renforcer la capacité des États membres par l’élaboration de programmes nationaux de formation à la lutte contre le terrorisme. L’ONUCT a été créé en juin 2017 afin d’appuyer les efforts des différentes institutions onusiennes dans leurs missions visant à accompagner les États membres dans la mise en œuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme des Nations Unies.

LR/MAP