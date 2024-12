Rabat | Ouverture de la 13è édition de la conférence internationale “The Atlantic Dialogues”

Partager Facebook

La 13ème édition de la conférence internationale annuelle du Policy Center for the New South (PCNS) “The Atlantic Dialogues” s’est ouverte, jeudi à Rabat, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Tenue au siège du PCNS sur le Campus de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), cette édition, qui coïncide avec les 10 ans du Think tank, se démarque des précédentes par plusieurs aspects, notamment son retour à Rabat qui avait abrité les toutes premières éditions de la Conférence, et par le passage d’une conférence à thème unique à une conférence pluridisciplinaire.

A l’ouverture de cette 13ème édition, le président exécutif du Policy Center for the New South, Karim El Aynaoui, a indiqué que le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, “a placé l’Atlantique au cœur de ses préoccupations”, notant que l’Initiative Royale pour l’Atlantique, visant à désenclaver les économies des pays du Sahel, incarne le multilatéralisme solidaire prôné par le Royaume.

Cette initiative constitue une “assurance” dont le but consiste à permettre aux pays de la façade atlantique de faire face, de manière collective, aux différents défis, dans un monde de plus en plus complexe, a-t-il fait remarquer.

D’autre part, M. El Aynaoui, qui a mis en avant l’expérience et l’expertise accumulées par le PCNS depuis sa création, a relevé que le think tank entend contribuer à la construction d’un écosystème “intellectuel” à travers les différentes éditions des “Atlantic Dialogues”.

Se félicitant du retour de cet événement phare à la capitale du Royaume qui avait abrité les toutes premières éditions de la Conférence, il a fait savoir que plus de 66 nationalités des mondes des affaires et de la réflexion stratégique prennent part à cette édition.

L’édition 2024 de la conférence, qui accordera une attention particulière à l’Initiative atlantique Royale, sera marquée par la participation d’anciens chefs d’État et de gouvernement, des ministres, en exercice ou passés, des diplomates, des hauts fonctionnaires, des chercheurs et des représentants de think tanks.

L’une des innovations introduites dans la conception des “Atlantic Dialogues” 2024 est la structuration de la conférence autour de plusieurs thématiques transversales et non plus autour d’un thème exclusif, en prônant une nouvelle approche de conduite de la conférence internationale qui joint l’action au dialogue.

Cette nouvelle formule des “Atlantic Dialogues” se propose d’examiner, à travers un regard du “nouveau Sud”, tant les dynamiques qui secouent le pourtour atlantique que les nouveaux enjeux de la coopération internationale.

Parmi ses manifestations, l’exploration des nouvelles initiatives visant à façonner l’avenir de la région de manière constructive et inclusive, à l’image de l’Initiative atlantique marocaine qui ambitionne d’aider les pays du Sahel à surmonter les obstacles à leur développement tout en accélérant leur intégration dans l’économie mondiale.

La 13ème édition des “Atlantic Dialogues” mettra également l’accent sur l’impact des tensions politico-économiques sur la géopolitique mondiale et le multilatéralisme. Elle sera mise à profit pour explorer la nécessité d’une gouvernance mondiale efficace dans un monde marqué par l’exacerbation des rivalités entre grandes puissances, en prenant en compte les revendications du “Nouveau Sud”, à travers un dialogue inclusif qui articule avec efficacité les leviers de la coopération Nord-Sud.

Ce nouveau rendez-vous des “Atlantic Dialogues” se propose aussi d’aborder une variété de sujets économiques et géopolitiques, reflétant les mutations d’un Atlantique élargi et mieux intégré, à travers des panels, des tables rondes et d’autres sessions collaboratives.

Parmi les thèmes programmés figurent la diplomatie culturelle, le paradigme de la sécurité régionale, les infrastructures intelligentes, la régulation de l’intelligence artificielle, ainsi que d’autres enjeux clés nécessitant une meilleure coordination Nord-Sud et offrant un large éventail de perspectives et de solutions sur les questions de gouvernance mondiale.

Les 11 séances plénières, aux sujets variés, sont complétées par 20 sessions en petits groupes, favorisant des échanges approfondis sur les dynamiques atlantiques et les nouveaux enjeux de la coopération internationale, soutenus par l’expertise intercontinentale des “Atlantic Dialogues”.

LR/MAP