ONDA | Bientôt un projet de mise à niveau de l’aéroport Hassan 1er de Laâyoune

Un projet phare de mise à niveau de l’aéroport Hassan 1er de Laâyoune sera lancé dans un proche avenir en vue de doter la région d’infrastructures aéronautiques modernes conformes aux normes internationales, à même de répondre à la croissance incessante du trafic passager.

Selon un document communiqué à la MAP par l’Office national des aéroports (ONDA), ce chantier porte sur le renforcement des aires de mouvement, des chaussées aéronautiques, des côtés de la piste, ainsi que l’extension des parkings d’avions.

Il s’agit aussi d’élargir les voies de circulation menant à l’aéroport et de rénover le système de balisage à technologie LED, ajoute-t-on de même source.

Au cours des deux dernières années, l’ONDA a déjà réalisé plusieurs projets de développement de l’aéroport de Laâyoune, dont la construction en 2019 d’un bâtiment d’accueil officiel et le renouvellement cette année des équipements et instruments d’aide à la navigation aérienne et à la communication.

L’aéroport Hassan 1er, qui s’étend sur une superficie de 5.500 m2 avec une capacité de 500.000 passagers par an, offre 138 emplois directs et indirects, répartis entre les cadres de l’ONDA et les salariés des entreprises de prestation de services.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de l’ONDA visant l’accroissement des capacités d’accueil des aéroports régionaux et la généralisation de la conformité aux standards internationaux en matière d’écoulement du trafic aérien, de sécurité aérienne, de sûreté aéroportuaire et de qualité des prestations.

LR/MAP