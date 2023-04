Nasser Bourita s’entretient avec la 1ère vice-présidente de l’Assemblée nationale de la République de Zambie

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, lundi à Rabat, des entretiens avec la 1ère vice-présidente de de l’Assemblée nationale de la République de Zambie, Malungo Chisangano.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail de Mme Chisangano dans le Royaume à la tête d’une importante délégation parlementaire.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces entretiens, la vice-présidente a exprimé la volonté de son pays de renforcer et développer les relations entre Rabat et Lusaka et de “mettre en place des projets communs entre les deux pays”.

De son côté, Mulambo Hamakuni Haimbe, parlementaire et membre de la délégation en visite au Maroc, a indiqué que ces discussions traduisent de nouvelles étapes de coopération, les considérant “comme une voie permettant aux habitants de la République de Zambie d’apprendre plus sur la culture du Royaume et de pouvoir interagir plus librement en Afrique du Nord”.

Rabat et Lusaka peuvent continuer à œuvrer ensemble dans plusieurs domaines, particulièrement celui de l’industrie, a ajouté M.Mulambo Hamakuni Haimbe.

Par ailleurs, la délégation a pu engager des discussions “à un niveau très élevé” avec le président de la chambre des représentants, ainsi que celui de la chambre des conseillers, a-t-il dit.

LR/MAP