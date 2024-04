Le Royaume du Maroc et le Commonwealth de la Dominique engagés à conclure une feuille de route 2025-2027 de coopération de nouvelle génération

Partager Facebook

Le Royaume du Maroc et le Commonwealth de la Dominique ont exprimé, lundi à Rabat, leur plein engagement à consolider, à dynamiser et à élargir le champ de leur coopération, faisant part de leur volonté de conclure une feuille de route 2025-2027 de coopération de nouvelle génération pour les trois prochaines années.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, avec le ministre des Affaires étrangères, des Affaires internationales, du Commerce et de l’Energie du Commonwealth de la Dominique, Vince Henderson, les deux parties ont exprimé leur volonté d’approfondir et de consolider davantage la coopération bilatérale, à travers l’échange d’expériences et d’expertises dans les différents domaines d’intérêt commun.

MM. Bourita et Henderson ont salué le niveau actuel des relations entre les deux pays, ainsi que les actions de coopération réalisées dans le cadre de la feuille de route de coopération 2022-2024.

Selon le Communiqué conjoint, les deux ministres ont discuté des questions relatives aux perspectives de coopération bilatérale pour répondre aux aspirations et ambitions des deux pays amis.

A cet égard, ils se sont félicités de cette opportunité pour consolider davantage les relations de longue date entre les deux pays au bénéfice des deux gouvernements et des deux peuples.

Par ailleurs, M. Henderson a exprimé “la grande appréciation” du Commonwealth de la Dominique pour la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur d’une coopération Sud-Sud basée sur l’efficacité, la solidarité et le pragmatisme, soulignant que la Vision Royale est porteuse de stabilité et de sécurité dans la région des Caraïbes, à travers des projets socio-économiques concrets.

