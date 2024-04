Le Maroc et la Sierra Leone engagés à conclure une feuille de route 2024-2026 de coopération de nouvelle génération

Partager Facebook

Le Royaume du Maroc et la République de la Sierra Leone ont exprimé, mardi à Rabat, leur plein engagement à consolider, à dynamiser et à élargir le champ de leur coopération, faisant part de leur volonté de conclure une feuille de route de coopération de nouvelle génération pour la période 2024-2026.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Sierra Leone, Timothy Musa Kabba, la Sierra Leone a salué les actions de coopération menées dans le cadre de la feuille de route de coopération 2021-2023, dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, de la santé, des énergies renouvelables et du tourisme.

MM. Bourita et Kabba se sont aussi félicités des liens solides de fraternité, de solidarité, de soutien et d’entente entre les peuples marocain et sierra-léonais, de l’estime mutuelle entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Frère, Son Excellence le Président Julius Maada Bio, ainsi que de la volonté commune de faire du partenariat maroco-sierra-léonais un modèle exceptionnel de coopération intra-africaine, fondé sur les valeurs de solidarité, d’échange et de partage.

De même, les deux parties ont reconnu les réalisations accomplies et se sont félicitées des résultats de la troisième commission mixte, tenue le 28 avril 2023 à Dakhla, qui a cimenté l’ambition des deux pays de réaliser de nouveaux progrès et de renforcer les relations d’amitié, de solidarité et de coopération.

Les deux ministres ont également exprimé leur engagement à mettre en œuvre les accords bilatéraux visant à promouvoir un partenariat gagnant-gagnant à long terme entre le Royaume et la Sierra Leone dans le but d’ouvrir de nouveaux horizons pour aider à libérer l’énorme potentiel sur les plans économique, social et culturel.

Selon le Communiqué conjoint, les deux parties ont exprimé aussi leur volonté d’orienter les relations bilatérales vers une prospérité partagée et se sont engagées à renforcer leur coopération dans les domaines jugés prioritaires par la partie sierra-léonaise tels que le commerce, l’agriculture, les engrais, l’investissement, l’eau, la pêche, l’exploitation minière, l’investissement, l’échange culturel, le renforcement des capacités, le tourisme, qui constituent les axes stratégiques de la Sierra Leone conformément aux hautes orientations de Son Excellence le Président Julius Maada Bio.

Les deux ministres ont, par ailleurs, souligné les ambitions communes et les objectifs partagés des deux pays, pour répondre aux attentes et à la vision des deux Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et Son frère Son Excellence Julius Maada Bio, prônant le renforcement de leur action vers un partenariat efficace, au service du progrès, du développement, du bien-être et surtout de la réalisation des aspirations communes de deux nations.

En outre, les deux parties sont convenues de tenir la réunion du mécanisme de coopération bilatérale, coprésidée par les deux ministres des affaires étrangères, au cours de cette année, indique le Communiqué conjoint, ajoutant que les dates seront arrêtées de commun accord par voie diplomatique.

Reconnaissant le succès de la mission des hommes d’affaires marocains à Freetown en janvier 2024, les deux parties ont exprimé la volonté d’établir un partenariat économique solide et de créer un environnement propice à la dynamisation et au renforcement de leurs échanges économiques pour contribuer à la croissance économique et au développement mutuel.

D’autre part, M. Bourita a exprimé ses meilleurs vœux à la Sierra Leone pour son nouveau mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2024-2025. Il a souligné que le Maroc reste engagé à œuvrer de concert avec la Sierra Leone pour le développement d’une vision commune pour la paix et la sécurité internationales, tout en se réjouissant de la promotion de la coopération pour parvenir à des solutions pacifiques aux différends internationaux et régionaux.

Par ailleurs, M. Bourita a salué le développement remarquable qu’a connu la République de Sierra Leone ces dernières années sous la conduite éclairée de Son Excellence le Président Julius Maada Bio.

A cet égard, il a réaffirmé l’engagement du Royaume du Maroc à contribuer aux efforts déployés par le gouvernement de la Sierra Leone à travers de nombreuses initiatives et politiques positives visant à stimuler davantage le développement économique et social.

LR/MAP