Le PM belge Alexander De Croo quitte le Maroc au terme d’une visite dans le Royaume

Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a quitté mardi le Maroc au terme d’une visite dans le Royaume à l’occasion de la tenue de la Réunion de la Haute commission mixte de partenariat Maroc-Belgique, qu’il a co-présidée avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

A son départ de l’Aéroport International Mohammed V de Casablanca, le PM belge a été salué par le Chef du Gouvernement.

Après avoir passé en revue un détachement de la Marine Royale qui rendait les honneurs, M. De Croo a été salué notamment par l’ambassadeur du Maroc en Belgique, Mohamed Ameur, l’ambassadeur de Belgique à Rabat, Véronique Petit et le Gouverneur de la province de Nouaceur, Abdallah Chater.

Arrivé dimanche soir à Rabat à la tête d’une importante délégation gouvernementale et d’hommes d’affaires, le PM belge a coprésidé avec M. Akhannouch la 3è réunion de la Haute commission mixte de partenariat Maroc-Belgique, marquée notamment par la signature de deux mémorandums d’entente et d’une feuille de route de coopération.

A cette occasion, les deux parties ont réaffirmé, dans une déclaration conjointe, leur volonté partagée d’établir un partenariat stratégique tourné vers l’avenir, et de renforcer le commerce et les investissements, de coopérer en matière de climat, de transition énergétique par le développement des énergies renouvelables et des molécules vertes, entre autres.

Par ailleurs, la Belgique a salué les réformes menées par le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour une société et une économie marocaines plus dynamiques, exprimant son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie dans le Sahara Marocain.

