Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc a accumulé une expérience importante dans les domaines agricole et alimentaire (DG de la FAO)

Le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a accumulé une expérience importante dans les domaines agricole et alimentaire, a indiqué, jeudi à Rabat, le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), M. Qu Dongyu.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le DG de la FAO a salué l’expérience du Royaume dans différents domaines et secteurs vitaux, notamment l’agriculture, la pêche maritime et la foresterie, se disant ravi de sa visite au Royaume pour s’informer sur ses réalisations.

Il a loué à cet égard les projets et les expertises développés au Maroc, soulignant les efforts constants déployés par le gouvernement, notamment en matière de renforcement des systèmes agricole et alimentaire aux niveaux national et africain.

Cette entrevue, a-t-il dit, se veut une occasion pour créer de nouvelles perspectives de coopération entre la FAO et le Maroc dans les domaines agricole et alimentaire, exprimant la volonté de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture d’approfondir les relations de partenariat et de coopération dans différents domaines d’intérêt commun vers de nouvelles perspectives prometteuses.

Tenue en présence ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite de M. Dongyu au Maroc à l’occasion de la 33ème session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique (ARC33), qui se tient du 18 au 20 avril à Rabat.

Le responsable onusien est en visite de travail au Royaume, dans le cadre de l’ARC33 réunissant 54 délégations, dont plus de 40 conduites par des ministres de l’Agriculture africains, pour définir les priorités avec la FAO pour les deux prochaines années, dans le but de réaliser un changement transformateur et durable dans les systèmes agroalimentaires à travers le continent.

Il est à rappeler que le Maroc assure la présidence de la Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique pendant deux années consécutives.

LR/MAP