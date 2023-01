Nasser Bourita reçoit son homologue togolais

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, jeudi à Rabat, le ministre togolais des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Togolais de l’extérieur, Robert Dussey.

La rencontre a été tenue en marge du Forum pour la réduction des coûts de transfert de fonds de la diaspora africaine, que président les deux pays ce même jour dans la capitale du Royaume.

Ce Forum s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’agenda 2021-2031 “des racines africaines et de la diaspora africaine”, visant à mener une réflexion d’ensemble sur les leviers et mesures à même de soutenir la dynamique des flux de transferts de fonds de la diaspora africaine, tout en accélérant les efforts de réduction des coûts y associés, pour s’aligner sur les Objectifs de développement durable de 2030 (ODD) et l’objectif 20 du Pacte Mondial pour des Migrations sûres, ordonnées et régulières.

