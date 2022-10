Moratinos exprime ses remerciements à SM le Roi pour Son soutien à la tenue à Fès du 9ème Forum mondial de l’Alliance des civilisations

Partager Facebook

Le Haut-Représentant pour l’Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC), Miguel Angel Moratinos, a exprimé, mercredi à Rabat, ses remerciements les plus sincères à SM le Roi Mohammed VI pour Son soutien à la tenue, en novembre prochain à Fès, du 9ème Forum mondial de l’Alliance des civilisations des Nations Unies .

Dans une déclaration à la presse à l’issue de son entretien avec le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, M. Moratinos a mis en exergue l’importance de l’organisation de cet événement, à la lumière de la conjoncture internationale actuelle, indiquant que la promotion de la paix et de la coexistence demeure le thème central de cette manifestation internationale.

Dans ce sens, le responsable onusien a précisé que ses entretiens avec M. Bourita s’inscrivent dans le cadre de la préparation de cette rencontre, articulée autour de trois axes principaux; à savoir la paix dans un monde où les guerres persistent toujours, le rôle important de la jeunesse du 21ème siècle et le continent africain.

Rappelant que c’est la première fois qu’un pays africain abrite la réunion du Forum Mondial de l’Alliance des civilisations, l’ancien chef de la diplomatie espagnole a souligné que ce rendez-vous d’envergure cherche à mettre l’accent sur l’importance que revêt le continent africain.

Il a tenu a préciser que la ville de Fès est un lieu idoine pour organiser cette rencontre, du fait qu’elle représente un symbole de paix et de convivialité et un carrefour de cultures et de civilisations.

Le 9ème Forum mondial de l’Alliance des civilisations des Nations Unies se tiendra les 22 et 23 novembre prochain à Fès. L’annonce de la tenue de ce Forum a été faite en marge de la 77è session de l’Assemblée générale des Nations Unies, rappelle-t-on.

L’Alliance des civilisations de l’ONU est une organisation qui œuvre pour une action internationale contre le fondamentalisme à travers la coopération et le dialogue interculturel et interreligieux.

LR/MAP