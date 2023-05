Mondial 2030 | Le Portugal “fier” de sa candidature conjointe avec le Maroc et l’Espagne (MAE)

Partager Facebook

Le Portugal est “fier” de sa candidature conjointe avec le Maroc et l’Espagne pour organiser la Coupe du monde 2030, a affirmé, vendredi, le ministre portugais des Affaires étrangères, Joao Gomez Carvinho.

Dans une déclaration à la presse en marge de la 14ème Réunion de Haut Niveau Maroc-Portugal, tenue à Lisbonne, sous la présidence conjointe du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et du Premier ministre portugais, Antonio Costa, le ministre a souligné que cette candidature tripartite constitue “une opportunité pour montrer au monde de quoi nos pays sont capables ensemble”.

“Le Maroc, l’Espagne et le Portugal représentent deux grands continents et des peuples unis depuis longtemps”, a-t-il dit, ajoutant qu’”il n’y a aucune raison pour que cette célébration footballistique mondiale ne puisse pas montrer cette unité”, d’autant plus que cette Coupe du monde de 2030 “représente effectivement ce que les peuples des trois pays peuvent réaliser”.

D’autre part, le chef de la diplomatie portugaise a affirmé, dans une allocution à l’ouverture du Forum économique luso-marocain, organisé en marge de la RHN, que le Maroc et le Portugal sont liés par des relations fortes et solides, comme en témoigne le nombre d’accords de coopération signés lors de cette réunion de haut niveau et qui reflète l’importance du partenariat stratégique liant les deux pays.

Le Maroc et le Portugal sont animés d’une volonté mutuelle de renforcer et de développer ces relations, a ajouté M. Carvinho, faisant valoir que ce Forum économique, qui a vu le jour fin 2021, a imprimé une forte impulsion aux relations économiques entre les deux pays, et contribué grandement au rapprochement des économies des deux pays.

Le Portugal et le Maroc n’ont pas encore investi tout le potentiel et les opportunités qu’offrent leurs liens économiques, a-t-il indiqué, faisant état d’opportunités de coopération prometteuses entre les deux pays et qui doivent être exploitées et investies dans l’avenir.

Après s’être attardé longuement sur les domaines de coopération existants entre les deux pays à l’heure actuelle et à l’avenir, notamment dans les secteurs de l’industrie, des énergies renouvelables, du développement durable, de l’économie numérique, de la santé et de l’éducation, le chef de la diplomatie portugaise a exhorté les acteurs économiques des deux pays à œuvrer davantage pour le rapprochement et le renforcement de leurs partenariats et relations et pour diversifier leurs transactions commerciales.

