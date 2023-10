Mexique-Maroc | Accord de coopération en matière de formation et de recherche scientifique

Partager Facebook

L’Université nationale autonome du Mexique et l’Université Abdelmalek Essaâdi ont signé, vendredi à Mexico, un accord de coopération dans les domaines de la formation et la recherche scientifique et académique.

Cet accord, signé par les présidents de l’Université nationale autonome du Mexique et de l’Université Abdelmalek Essaâdi, respectivement MM. Enrique Graue Wiechers et Bouchta El Moumni, en présence de l’ambassadeur du Maroc à Mexico, Abdelfattah Lebbar, ambitionne de mettre en place un cadre de coopération entre les deux institutions universitaires en vue d’échanger les expériences, les expertises, les étudiants et les enseignants et de s’ouvrir sur de nouveaux modes et cursus de formations universitaires dans les deux pays.

Cet accord, qui s’étale sur une période de cinq ans, porte également sur le développement de programmes communs, l’élaboration de projets de recherche et l’organisation de colloques et d’événements scientifiques.

S’exprimant à cette occasion, M. El Moumni a fait savoir que cet accord s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de l’Université Abdelmalek Essaâdi sur les universités internationales, la découverte des cursus innovants en matière d’enseignement et le développement de l’échange académique.

Et d’ajouter que le partenariat entre les deux établissements universitaires concernera également l’échange des expertises, des professeurs et des étudiants outre la participation aux formations aux niveaux de la Licence, du Master et des recherches scientifiques au niveau du Doctorat.

Pour sa part, M. Graue Wiechers a souligné que l’Université nationale autonome du Mexique est disposée à renforcer sa coopération avec les universités marocaines, ce qui, a-t-il relevé, offrira de grandes opportunités aux étudiants, aux chercheurs et aux enseignants mexicains pour découvrir les cursus d’enseignement universitaires au Maroc.

En marge de la cérémonie de signature de cet accord, une visite aux laboratoires scientifiques de l’université mexicaine, l’une des plus anciennes et des plus grandes universités des Amériques, a été organisée, notamment aux laboratoires de la biologie et des sciences océaniques.

