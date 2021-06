Marrakech | Présentation d’un ouvrage collectif sur les provinces du Sud

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les provinces du Sud Marocain : entre les mutations socio-spatiales et défis de développement durable est l’intitulé d’un ouvrage collectif qui vient d’être présenté, vendredi à Marrakech, en marge d’une Conférence internationale organisée sous le thème « La justice écologique, la justice sociale et les mouvements verts : approches, concepts et expériences ».

Cet ouvrage, dont la coordination a été confiée aux chercheurs Abdellah Bounaaj, Ahmed Bouhkou et Youssef Erakay, est un projet conçu par le centre Namaa des études et des recherches sur le Sahara, en partenariat et en coordination avec le Laboratoire de géomorphologie, environnement et la société (LGES) relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Marrakech.

Présentant ce livre, Dr. Abderrahim Benali, doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Marrakech, a indiqué que les différentes contributions des chercheurs se sont basées sur les recensements généraux de la population et de l’habitat, notamment ceux de 1982, 1994, 2004 et 2014 publiés à une large échelle par le Haut Commissariat au Plan (HCP).

Dr. Benali, qui est aussi l’auteur du préambule de ce livre collectif, a souligné que le recours à ces recensements permet de comprendre et d’expliquer les évolutions profondes qu’ont connues les provinces du Sud du Royaume et leurs pôles urbains notamment, aux niveaux démographique et socioéconomique depuis leur récupération et leur retour à la mère patrie.

Les chercheurs qui ont contribué dans cet ouvrage ont recouru aussi aux différents recherches, rapports administratifs et monographies, cartes topographiques mais également, rencontré la population et la société civile afin de comprendre ces évolutions et d’analyser les spécificités des provinces du sud du Maroc et connaitre de très près leurs populations.

Et de relever que les approches adoptées par les chercheurs dans ce livre allient, de manière intelligente, les données et la matière historiques, l’approche géographique, l’analyse descriptive, et la méthodologie déductive et inductive dans le traitement des mutations survenues dans l’environnement et la société de la zone Sud du Royaume.

Ces différents points de vue s’entrecroisent et s’enchevêtrent pour raconter l’histoire d’une région qui aspire à se positionner aux niveaux national et international à la lumière de la régionalisation avancée, un processus qui s’avère un choix stratégique et une feuille de route pour le traitement de toutes les problématiques et le développement dans les provinces du Sud du Royaume, a-t-il insisté.

Dans ce contexte, Dr. Benali, a souligné que le tissu social de ces provinces est caractérisé par des transformations dues à l’exode rural, à l’urbanisation galopante et au métissage entre les groupements humaines dans un contexte marqué par la modernité. « C’est une région vivant une dynamique effective et constante », a-t-il fait remarquer.

Cet ouvrage tente donc, de rapprocher le lecteur de ces spécificités afin de comprendre la réalité de ces provinces, connaitre leurs potentialités, et identifier leurs contraintes, et leur avenir sous souveraineté marocaine, ce qui permettra de relever les défis et de réaliser un développement territorial garantissant la stabilité et la vie digne aux populations de cette zone du Royaume.

LR/MAP