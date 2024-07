Marrakech | La présidente du PARLACEN salue le leadership de SM le Roi

Partager Facebook

La présidente du Parlement centraméricain (PARLACEN), Silvia Garcia, a salué, jeudi à Marrakech, le “rôle de leadership” de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le domaine de la coopération Sud-Sud.

S’exprimant à l’ouverture de la deuxième édition du Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, initié par la Chambre des conseillers et l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), Mme Garcia a souligné l’initiative atlantique lancée par le Souverain en vue de favoriser l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique.

A l’occasion de cet événement de deux jours, organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, la parlementaire a salué la volonté du Royaume de jeter les bases d’une coopération Sud-Sud ”fructueuse et créative”, passant en revue plusieurs aspects de la coopération entre les Parlements marocain et centraméricain depuis 2015, qui a débouché sur plusieurs initiatives “précieuses”, dont la création du Congrès des Unions parlementaires Afro-Latino Américain (AFROLAC).

Dans ce contexte, Mme Garcia a salué le rôle ”actif” du Maroc en tant que membre observateur du PARLACEN, notant qu’au-delà du soutien politique, le rôle du Maroc se manifeste aussi à travers le forum sur le changement climatique, ainsi que le récent soutien et la participation active du Royaume à la rencontre régionale des femmes des partis politiques en Amérique centrale et dans les Caraïbes.

Et de préciser que le PARLACEN compte sur l’appui du Maroc pour l’organisation d’un forum sur la migration, eu égard à l’expérience et aux bonnes pratiques du Royaume en la matière et de son statut de pays de transit et d’accueil de la migration et de porte d’entrée vers l’Afrique et l’Europe.

Au volet des énergies renouvelables, Mme Garcia a indiqué que compte tenu de l’expérience accumulée par le Maroc dans ce domaine, le PARLACEN a décidé de solliciter l’appui “précieux” du Royaume à travers la désignation d’un expert en la matière au profit des pays du bloc.

Le Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, dont la session constitutive a eu lieu en décembre 2022 dans la ville ocre, représente une opportunité propice pour les parlementaires et les partenaires fondateurs de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée pour interagir avec les acteurs politiques et économiques des secteurs public et privé, ainsi qu’avec les milieux académiques et la société civile.

Cette deuxième édition traite de deux thèmes principaux, à savoir “La transition vers l’énergie verte” et “Le soutien à l’entrepreneuriat et aux petites et moyennes entreprises dans ce processus”.

