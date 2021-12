Marrakech | Baraka visite le Musée Mohammed VI de la civilisation de l’eau au Maroc

Partager Facebook

Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, M. Nizar Baraka, a visité vendredi à Marrakech, le Musée Mohammed VI de la Civilisation de l’eau au Maroc « AMAN » et ce, en marge de la réunion du Conseil d’Administration (CA) de l’Agence du Bassin Hydraulique de Tensift (ABHT) au titre de 2021.

A cette occasion, M. Baraka accompagné, notamment du Secrétaire général du ministère, du Directeur de l’ABHT et d’un parterre de responsables de son Département, a effectué une tournée à travers les différentes dépendances de cet espace muséal, le temps de prendre connaissance de ses missions et objectifs, et ce à travers une série d’explications fournies par le directeur du musée, M. Abdenbi Mandour.

« Cette structure muséale unique en son genre au Maroc a contribué au rayonnement culturel et touristique de la Cité ocre », a souligné M. Baraka dans une déclaration à la presse, à l’issue de cette visite.

Ce musée met en exergue le patrimoine marocain relatif à l’histoire de la gestion de l’eau, ainsi que les réalisations accomplies au Maroc dans ce domaine (barrages, unités de dessalement de l’eau de mer…), a-t-il poursuivi, relevant que cette structure muséale vise à faire connaitre ce patrimoine riche aux générations montantes et leur sensibilisation sur l’importance de la gestion de l’eau au Maroc.

Inauguré en janvier 2017 par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, le Musée Mohammed VI pour la Civilisation de l’Eau au Maroc a été créé par le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques en hommage au génie marocain dans la gestion de l’eau, au rôle historique des Habous dans la régie de l’eau, et en hommage à l’œuvre contemporaine de Feu SM Hassan II et de SM le Roi Mohammed VI dans la politique et les réalisations hydrauliques du Royaume.

A la fois musée d’anthropologie et des sciences, centre d’interprétation moderne et interactif, lieu d’enseignement, de rencontres et d’échange dédié à la connaissance et au savoir-faire hydraulique, il vient se positionner en tant que référence culturelle, historique, scientifique et technologique de l’Eau au Maroc.

Situé en plein milieu de l’emblématique Palmeraie de Marrakech, ce musée est construit sur 20.000 m2, dont la superficie bâtie est de 3.533 m2 et celle couverte est de 6.105 m2. Les aménagements extérieurs s’étalent, quant à elles, sur une surface de 16.467 m2.

Le musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau au Maroc comprend des galeries d’exposition permanentes d’une superficie de 2.235 m2 étalés sur trois niveaux et un espace pour les expositions temporaires d’une superficie de 570 m2, un pavillon éducatif composé de salles de formation et d’informatique, un pavillon administratif, d’autres annexes, outre des espaces verts.

LR/MAP