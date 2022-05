Maroc-Mauritanie | Renforcement de la coopération dans le domaine de la formation professionnelle

Partager Facebook

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, M. Younes Sekkouri, s’est entretenu, mercredi à Marrakech, avec la ministre mauritanienne de l’Emploi et de la formation professionnelle, Mme Lalya Camara, des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la formation professionnelle.

Ces entretiens s’inscrivent dans le cadre de la volonté des deux parties pour la mise en œuvre de la convention signée entre le Maroc et la Mauritanie à l’occasion de la tenue, à Rabat, de la 8è session de la Haute commission mixte maroco-mauritanienne, a souligné M. Sekkouri dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’info en continu de la MAP, à l’issue de cette rencontre, tenue en marge de la 5è Réunion ministérielle de l’UpM sur l’emploi et le travail, dont les travaux ont pris fin mercredi à Marrakech.

Le Maroc est doté d’une expérience pionnière dans le domaine de la formation professionnelle, qui sera très utile pour ce pays maghrébin, qui aspire à moderniser son système de formation professionnelle, a-t-il relevé.

Pour rappel, le Maroc et la Mauritanie ont signé, en mars dernier, une convention-cadre de coopération dans le domaine de la formation professionnelle entre l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et le ministère de l’Éducation nationale et de la réforme du système éducatif.

Cette convention vise à mettre en place un cadre de coopération entre les deux parties à travers l’accompagnement par l’OFPPT de la partie mauritanienne dans la mise en œuvre de son plan de développement des ressources humaines, la mise en place d’un système dédié à l’organisation des établissements de la formation professionnelle et l’élaboration d’un plan d’action en vue d’améliorer l’action des établissements actifs dans ce domaine, outre l’organisation de sessions de formation en matière de création de petites et moyennes entreprises au profit des établissements mauritaniens.

LR/MAP