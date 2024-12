Maroc-Kazakhstan | Signature d’accords pour le renforcement de la coopération judiciaire internationale

Partager Facebook

Le Maroc et le Kazakhstan ont signé, jeudi à Rabat, trois conventions destinées à renforcer la coopération judiciaire internationale dans le domaine pénal.

Signées par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et le procureur général kazakh, Berik Asyłow, ces conventions s’inscrivent dans le cadre de la consolidation des relations de partenariat stratégique entre les deux pays et du renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine juridique et judiciaire.

Ces conventions, qui reflètent l’engagement des deux pays à renforcer leur coopération pour faire face aux défis liés au crime organisé et au terrorisme, visent également à créer des mécanismes durables d’échange d’informations et d’expertise en vue de renforcer la sécurité et la stabilité aux niveaux régional et international.

La première convention relative à l’assistance judiciaire dans le domaine pénal vise à renforcer la coordination dans l’enquête, l’investigation et la collecte de preuves.

La deuxième concerne le transfert des condamnés. Il s’agit d’un document qui constitue un outil humanitaire destiné à permettre aux détenus de purger leur peine dans leur pays d’origine en vue d’améliorer leurs chances de réinsertion sociale.

La troisième convention porte sur l’extradition des criminels qui constitue un pilier fondamental pour lutter contre la criminalité transfrontalière et traduire en justice des criminels, conformément aux lois nationales et aux normes internationales.

S’exprimant à cette occasion, M. Ouahbi a souligné que les conventions signées apportent une nouvelle pierre à l’édifice de la coopération entre les deux pays, ajoutant qu’elles incarnent la volonté commune de renforcer la justice, de consolider l’État de droit et de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes.

“Nous sommes fiers de notre partenariat avec la République du Kazakhstan et espérons une coopération plus fructueuse qui servira les intérêts communs des deux pays”, a-t-il enchaîné.

De son côté, le procureur général kazakh a déclaré que ces conventions “reflètent les liens historiques et la confiance mutuelle entre les deux pays”, relevant qu’elles ouvrent de nouveaux horizons pour la coopération dans le domaine de la justice pénale.

La cérémonie de signature de ces conventions a été aussi l’occasion d’aborder plusieurs questions d’intérêt commun, notamment les moyens à même de lutter contre le crime organisé, d’échanger les expertises et de développer la coopération sécuritaire et judiciaire dans un cadre respectueux de la souveraineté des deux pays.

LR/MAP