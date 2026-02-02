Maroc France | Dakhla et Dreux renforcent leur coopération dans les domaines agricole et environnemental

Le renforcement de la coopération entre les villes de Dakhla et de Dreux (France), dans les domaines de l’agriculture, de l’aquaculture et des énergies renouvelables, a été au centre d’une réunion tenue, samedi à Dakhla.

Cette réunion a été présidée par le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatallah, en présence du maire de Dreux, Pierre-Frédéric Billet, qui conduit une délégation française composée notamment des chefs d’entreprises, des investisseurs et des représentants du groupe français GEDIA, acteur majeur des secteurs de l’environnement et des énergies renouvelables.

Dans une déclaration à la presse, M. Hormatallah a souligné que cette rencontre a permis au Groupe GEDIA de présenter un projet portant sur l’agriculture, l’aquaculture, les énergies renouvelables et la gestion des déchets.

De plus, une convention a été signée concernant un projet clé dans le cadre du partenariat existant entre la commune de Dakhla et la mairie française de Dreux, a-t-il ajouté, faisant observer que ce partenariat se concrétisait par des initiatives et des projets tangibles.

De son côté, le maire de Dreux a indiqué que cette convention marque le lancement d’une expérience pionnière axée sur la valorisation des déchets marins, ainsi que d’autres types de déchets, ce qui permettra à terme de créer du biogaz, à travers une valorisation durable des déchets.

Cette initiative vise aussi à assurer la protection de l’environnement, étant donné que Dakhla se distingue par un écosystème unique et riche en ressources naturelles, a-t-il expliqué.

Pour sa part, le directeur général du Groupe GEDIA, Patrick Polge, a souligné que ce projet consiste en une expérimentation sur la micro-méthanisation, grâce à la production de gaz et d’engrais agricoles à partir de déchets organiques.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la dynamique de développement global de la région de Dakhla-Oued Eddahab, que ce soit dans le tourisme, l’agriculture ou la pêche maritime, a-t-il affirmé.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du Secrétaire général de la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab, Abderrazak El Gourji, des membres du Conseil communal de Dakhla et des chefs des services extérieurs.

