Le soutien espagnol à l’initiative marocaine d’autonomie s’inscrit dans le cadre d’une dynamique internationale pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara

Le soutien du gouvernement espagnol à l’initiative marocaine d’autonomie s’inscrit dans le cadre d’une dynamique internationale pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara, a souligné, mardi à Marrakech, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

“Le soutien du gouvernement espagnol à l’initiative marocaine d’autonomie en étant le cadre le plus approprié et le plus crédible pour résoudre la question du Sahara marocain s’inscrit dans le cadre d’une dynamique internationale pour résoudre ce conflit artificiel”, a relevé M. Bourita, qui s’exprimait lors d’un point de presse conjoint avec son homologue espagnol, M. José Manuel Albares, à l’issue de leurs entretiens qui interviennent à la veille de la Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech.

“Le Royaume salue hautement la nouvelle position” de Madrid, s’est félicité M. Bourita, faisant savoir que cette position est en pleine harmonie avec la vision du Conseil de sécurité, les orientations des forces vives de la communauté internationale, ainsi que la position de nombreux pays européens et de la plupart des pays arabes et africains.

Dans ce sens, M. Bourita a affirmé que “les parties qui veulent trouver une solution à ce conflit artificiel doivent s’engager dans le seul cadre possible : l’initiative marocaine d’autonomie”.

“Quiconque veut que ce conflit perdure avec l’instabilité qu’il engendre dans la région et la souffrance qu’il inflige aux détenus dans les camps de Tindouf, peut continuer à encourager le statuquo, qui perdure depuis quatre décennies et pourrait se prolonger s’il n’y a pas de mobilisation pour régler ce conflit dans le cadre de la seule solution possible”, a-t-il relevé.

Et M. Bourita de se féliciter de la dynamique et de la mobilisation internationale visant à trouver une solution à ce conflit, faisant savoir que “quiconque veut continuer à soutenir un processus international interminable, ne cherche pas à trouver une solution à ce conflit, alors que les parties qui aspirent à le faire, poussent vers une solution réaliste et unique, à savoir l’initiative marocaine d’autonomie”.

