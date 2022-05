Le renforcement de la coopération économique au centre d’entretiens maroco-allemands

Partager Facebook

Les moyens de renforcer la coopération économique ont été au centre d’entretiens, jeudi à Rabat, entre le président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Rabat-Salé-Kénitra (CCIS-RSK), Hassan Sakhi, et l’ambassadeur d’Allemagne au Maroc, Robert Dölger.

Au cours de cette rencontre, à laquelle a pris part Andreas Wenzel, directeur général de la Chambre Allemande de Commerce et d’Industrie au Maroc, les deux parties ont examiné les moyens de raffermir les relations de coopération bilatérale, de dynamiser les échanges commerciaux et de promouvoir le partenariat entre les opérateurs économiques des deux pays.

Le Maroc et l’Allemagne entretiennent des relations de longue date, axées principalement sur les domaines de l’emploi, du développement durable, du climat, des énergies renouvelables et de l’eau, a souligné M. Sakhi lors de ces entretiens, émettant le souhait que cette réunion puisse donner un nouvel élan au rapprochement des opérateurs économiques des deux pays.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, il a fait savoir que la rencontre constitue une occasion d’évoquer bon nombre de sujets relatifs au développement de la coopération maroco-allemande au niveau de la région, notamment en termes de formation.

Rappelant les relations étroites liant la CCIS-RSK à plusieurs organismes et institutions allemands, le responsable a fait état de plusieurs performances au niveau des centres de formation à Kénitra et à Rabat.

Selon M. Sakhi, cette rencontre est une opportunité pour les hommes d’affaires et les membres de la Chambre afin de bénéficier de l’expérience allemande sur les plans économique et commercial.

Il a ajouté que la CCIS-RSK a conclu plusieurs accords de partenariat avec un certain nombre d’institutions et d’organismes allemands, notamment l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ) en 2014 et les Centres de formation professionnelle des associations patronales de la Bavière (BFZ) en 2017.

Pour sa part, M. Dölger s’est félicité de cette rencontre et de la volonté partagée de donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale.

Les deux parties ont convenu d’œuvrer en commun pour accroitre la collaboration dans le cadre d’initiatives mutuellement bénéfiques, notamment pour déceler les opportunités d’affaires qui existent de part et d’autre et concrétiser des projets au profit des ressortissants des deux pays.

Au terme de cette rencontre, il a été décidé d’institutionnaliser la coopération entre la CCIS de Rabat-Salé-Kénitra et la Chambre allemande de commerce et d’industrie au Maroc. A cet égard, une convention de partenariat sera établie visant, essentiellement, l’intensification de l’échange de données et d’informations économiques en matière d’investissement, la prospection des marchés allemand et marocain à travers l’organisation de missions commerciales, forums économiques et rencontre BtoB.

LR/MAP