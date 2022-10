Le renforcement de la coopération économique au centre d’entretiens entre Akhannouch et le ministre saoudien du Commerce

Le renforcement de la coopération économique et commerciale entre le Maroc et l’Arabie Saoudite a été au centre d’entretiens, lundi à Rabat, entre le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le ministre saoudien du Commerce, Majid Ben Abdullah Al Qasabi, en visite de travail dans le Royaume.

Cette rencontre a également été l’occasion d’identifier les meilleurs leviers pour conférer un nouvel élan aux échanges bilatéraux, dans l’intérêt des deux royaumes frères, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Au cours de ces entretiens, le Chef du gouvernement a passé en revue les projets économiques majeurs lancés par le Maroc, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, précise le communiqué.

Par ailleurs, les deux parties ont mis en avant les relations fraternelles historiques entre le Royaume du Maroc et le Royaume d’Arabie Saoudite, portées par les dirigeants des deux pays, SM le Roi Mohammed VI et le Serviteur des lieux saints, SM le Roi Salman Bin Abdulaziz Al-Saoud.

A également pris part à ces entretiens l’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Maroc, relève la même source.

