Le renforcement de la coopération bilatérale au centre d’entretiens entre Mme Fettah et la 1ère vice-présidente du gouvernement espagnol

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, s’est entretenue, mardi à Marrakech, avec la première vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre des Finances et de la transformation digitale, Nadia Calviño Santamaría.

Lors de cette entrevue, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner, les deux responsables ont abordé divers sujets d’intérêt commun, notamment les perspectives de renforcement de la coopération entre les deux Royaumes, tout en se réjouissant de l’excellence des relations liant les deux pays.

Elles ont ainsi passé en revue les différents axes de coopération bilatérale, qualifiant d’”exemplaires” les liens existant entre Rabat et Madrid, qui sont appelés à se raffermir davantage, notamment dans le sillage de l’organisation conjointe, aux côtés du Portugal, de la Coupe du monde de football 2030.

LR/MAP