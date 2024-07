Le Président portugais salue les réalisations du Maroc sous le leadership de SM le Roi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, a salué les réalisations du Maroc en matière de développement économique, de modernisation et de stabilité politique sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI.

“Depuis Son intronisation, SM le Roi Mohammed VI a favorisé le développement économique du Maroc, encouragé la modernisation administrative du pays et assuré sa stabilité politique”, a souligné M. Rebelo de Sousa dans un message de félicitations, à l’occasion de la célébration par le peuple marocain du 25ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

“Ces éléments si fondamentaux dans le monde incertain dans lequel nous vivons méritent d’être vivement salués”, a-t-il relevé.

Le chef d’État portugais a également salué “les relations solides et l’amitié profonde” qui lient le Maroc et le Portugal, notant qu’à partir des liens historiques et géographiques, les deux pays “ont pu construire une relation mature et contemporaine qui implique les institutions des deux États, mais aussi les deux peuples”.

Il a également mis l’accent sur la célébration cette année du 250e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, ajoutant que le Maroc et le Portugal ont su mettre leurs relations au service des deux pays, mais aussi de l’Afrique, de l’Europe et des relations euro-africaines.

“Je suis convaincu qu’ensemble, nous pourrons porter la coopération bilatérale, régionale et internationale entre le Maroc et le Portugal à des niveaux inimaginables jusqu’à présent”, a conclu M. Rebelo de Sousa.

LR/MAP