Le président de la CAF félicite le Maroc pour ses stades et infrastructures de football de classe mondiale

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a félicité le Maroc pour ses stades et infrastructures de football de “classe mondiale”, à l’occasion de la tenue, vendredi à Rabat, de la réunion du comité exécutif de la CAF, dans le nouveau siège de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), après une visite des lieux.

“L’excellent siège que nous avons visité aujourd’hui et les stades et infrastructures de football de classe mondiale au Maroc sont de bons exemples du succès et des réalisations qui peuvent être accomplis grâce aux partenariats entre nos gouvernements africains et nos associations nationales de football”, a indiqué M. Motsepe.

Lors de sa réunion, le comité exécutif de l’instance du football africain a également procédé à la nomination des nouveaux membres de la Commission des arbitres de la CAF, dont le Marocain Yahya Hadqa.

“L’intégrité, l’indépendance et la crédibilité des arbitres, des commissaires de match et des opérateurs VAR sont cruciales pour le respect et la croissance du football africain et nous sommes confiants que les membres de la Commission des arbitres de la CAF nouvellement nommés contribueront à la croissance et à la compétitivité mondiale du football en Afrique”, a insisté M. Motsepe.

Par ailleurs, le comité exécutif a approuvé l’annulation de la deuxième phase préliminaire supplémentaire de la Coupe de la Confédération de la CAF.

Cette décision signifie que les 16 clubs vainqueurs du second tour préliminaire se qualifieront directement pour la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération de la CAF pour la saison 2023-2024.

