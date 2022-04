Le Parlement arabe salue le rôle majeur de Sa Majesté le Roi dans la défense de la cause palestinienne

Partager Facebook

Le président du Parlement arabe, Adel ben Abderrahman Al-Assoumi, a salué, dimanche au Caire, les efforts constants que déploie Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour la défense de la cause palestinienne.

Lors d’entretiens avec l’ambassadeur du Maroc en Égypte, Représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, Ahmed Tazi, M. Al-Assoumi a exprimé son estime et sa gratitude pour le soutien continue de Sa Majesté le Roi à la résistance du peuple palestinien et pour les efforts que consent l’Agence Bayt Mal Al-Qods relevant du Comité Al-Qods pour préserver l’identité et le statut juridique de la ville et de soutenir la résistance de ses habitants.

Cette rencontre a été également marquée par des discussions sur la consolidation des relations de coopération entre le Parlement arabe et le Parlement marocain, en activant le rôle de la diplomatie parlementaire de manière à renforcer la voix arabe et son unité pour faire face aux différents défis, avec à leur tête la cause palestinienne.

M. Al-Assoumi a souligné, à cet égard, que le Maroc a toujours soutenu l’action arabe commune, en étant un membre actif du Parlement arabe et en contribuant à la réalisation de ses objectifs et ses programmes.

