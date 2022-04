La communauté juive marocaine à Essaouira célèbre la fête de la Mimouna

Partager Facebook

La communauté juive marocaine à Essaouira a célébré, samedi, lors d’une cérémonie marquée du sceau de la convivialité et de la fraternité, la fête de la Mimouna, symbole de la coexistence entre Juifs et Musulmans dans le Royaume.

Placée sous le signe du partage et du vivre-ensemble, cette cérémonie, initiée par l’Association Mimouna, l’American Sephardi Federation, l’Association Essaouira-Mogador et la Zaouia Kadiriya à Essaouira, avec l’appui de l’USAID, s’est déroulée dans une ambiance festive et chaleureuse, au cours de laquelle Juifs et Musulmans se sont rassemblés dans l’enceinte de l’espace emblématique de Bayt Dakira.

Cette soirée a été l’occasion de célébrer la culture judéo-marocaine sur fond de musique et de chants interprétés par des groupes de musiciens juifs et musulmans. Dans une déclaration à la MAP, Richard Ohayon, qui coordonne l’organisation de cette soirée, a expliqué que la cérémonie marque la fin de la célébration de la Pessah, rappellant que cette fête purement juive et marocaine, porteuse des valeurs de la croyance, témoigne de manière éloquente que la tolérance, le rapprochement des peuples et le vivre-ensemble sont possibles.

Le secrétaire général de l’Association Mimouna, Abdellah Ninou a mis en relief la grande portée de cette fête qui intervient après 8 jours de célébration de la Pessah, expliquant que cette initiative s’inscrit dans le cadre des activités de l’association visant essentiellement à préserver la diversité du patrimoine et l’identité judéo-marocaine.

De son côté, Hicham Dinar, Moqadem de la Zaouia Kadiriya à Essaouira, a indiqué que cette activité traduit l’esprit des valeurs universelles de tolérance et de coexistence entre les différentes composantes de la société marocaine et les religions monothéistes.

Outre cette soirée, le programme de la célébration de cette fête comprenait aussi une visite guidée des sites juifs à l’ancienne médina (Synagogue Haïm Pinto, Synagogue Slat Lkahal, cimetière juif), ainsi qu’un Iftar collectif à la Zaouia Kadiriya et le partage de certains plats et mets de la fête de la Mimouna.

LR/MAP