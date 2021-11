Partager Facebook

Le Maroc offre un potentiel énorme d’investissement pour les opérateurs économiques flamands, a souligné vendredi soir à Gand, l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur.

Lors d’une cérémonie de présentation du consul honoraire du Royaume du Maroc en Flandre Daniel Termont à la communauté des affaires, aux hommes politiques, à la société civile et aux milieux culturels au siège de l’hôtel de ville de Gand, M. Ameur a mis en avant les atouts de stabilité politique, de résilience économique et de diversité culturelle qui distinguent le Maroc dans toute la région sud de la Méditerranée. Autant de facteurs, a affirmé l’ambassadeur, qui encouragent les investisseurs étrangers à venir nombreux s’installer au Maroc.

Après avoir souligné les qualités humaines et professionnelles de M. Termont, un homme « au parcours politique remarquable», M. Ameur a indiqué que sa nomination en tant que consul honoraire du Royaume en Flandre contribuera à renforcer les liens d’amitié et de coopération et insufflera une nouvelle dynamique aux échanges économiques et culturels entre les deux pays.

Soulignant la richesse des relations unissant les deux pays amis sur les plans politique, culturel et humain, l’ambassadeur a indiqué que la nomination de M. Termont donnera une impulsion réelle aux relations de coopération entre la Flandre et différentes régions du Maroc.

L’ambassadeur s’est félicité à cette occasion du fait que l’essentiel des échanges économiques entre le Maroc et la Belgique est réalisé avec la Flandre, ce qui constitue, a-t-il dit, un potentiel de développement énorme, rappelant que les participants à la mission économique belge organisée en 2018 au Maroc ont pu constater les grandes opportunités qu’offre le Royaume en termes d’investissement.

M. Ameur n’a pas manqué de souligner l’importance d’une communauté marocaine dynamique et parfaitement intégrée dans le tissu économique et social de la Flandre, notant qu’elle incarne une richesse et une diversité qui contribue au renforcement des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Le diplomate marocain a saisi l’occasion pour rappeler les grandes réformes politiques menées au Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI et qui ont installé le Maroc dans une dynamique démocratique irréversible, en témoigne, a-t-il noté, les élections générales du 8 septembre dernier ayant été unanimement saluées à l’intérieur comme à l’extérieur du Maroc.

De son côté, M. Termont s’est dit très honoré de sa nomination en tant que consul honoraire du Maroc en Flandre, exprimant son engagement à œuvrer au renforcement des relations entre la région flamande et le Royaume, notamment dans les domaines économique et culturel.

Dans une déclaration à la MAP, il a souligné que beaucoup d’entreprises flamandes sont intéressées par le potentiel énorme qu’offre le Maroc en matière d’investissement, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable, notant qu’il ne ménagera aucun effort pour être à la hauteur de cette mission.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment du bourgmestre de Gand, Mathias De Clercq, de plusieurs élus de la région flamande, d’opérateurs économiques, d’acteurs politiques et de membres de la communauté marocaine.

LR/MAP