Le Maroc et la Russie ambitionnent d’exploiter toutes les potentialités pour hisser leur coopération vers des horizons plus larges (M. Bourita)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La 8e session de la Commission Mixte Intergouvernementale Maroc-Russie se veut une opportunité idoine pour exploiter toutes les potentialités en vue de hisser la coopération commune vers des horizons plus larges, a affirmé, vendredi à Moscou, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

S’exprimant lors de cette session coprésidée avec le Vice-Premier ministre de la Fédération de Russie, Dmitry Patrushev, M. Bourita a souligné que cette réunion sera fructueuse et aboutira à des résultats concrets, à la hauteur des ambitions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le Président Vladimir Poutine, notant que de grands espoirs sont placés en cette session en vue de hisser la coopération commune vers des horizons plus larges.

Les relations entre le Maroc et la Russie offrent des opportunités de coopération dans divers domaines, notamment en matière d’échanges commerciaux, d’investissement, de coopération technique, de tourisme, d’énergie et d’éducation, a-t-il insisté.

À cette occasion, M. Bourita a tenu à rappeler que les relations entre les deux pays ont connu un développement considérable depuis la visite historique de Sa Majesté le Roi à Moscou en 2016, qui a été couronnée par des résultats très positifs.

Il a, ainsi, affirmé que cette réunion intervient dans un contexte bilatéral important, coïncidant avec le 10e anniversaire de la signature du Partenariat Stratégique Approfondi entre les deux pays, tel qu’approuvé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président russe Vladimir Poutine, ce qui illustre les liens personnels basés sur l’estime et le respect mutuels entre les deux Chefs d’État.

Cette session se tient également dans le cadre des relations bilatérales solides unissant deux partenaires fiables, qui se font confiance et s’appuient mutuellement sur de nombreuses questions, a-t-il conclu.

LR/MAP