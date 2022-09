Le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud participe à la 1ère Conférence internationale sur l’innovation de Défense à Tel Aviv

Sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales “FAR”, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, accompagné d’une importante délégation militaire, s’est rendu en Israël en vue de participer à la 1ère Conférence internationale sur l’innovation de Défense “CII”, qui se tiendra du 12 au 15 septembre courant, à Tel Aviv en Israël, indique un communiqué de l’Etat-major général des FAR.

La participation à cette Conférence internationale, destinée à plusieurs chefs d’armée et aux Agences de l’innovation de Défense, s’inscrit dans un cadre multilatéral visant à promouvoir l’échange de savoirs et de savoir-faire entre les armées participantes. Elle vise également à poser les bases d’une collaboration solide dans le domaine de la défense multidimensionnelle et de l’innovation militaire, précise-t-on de même source.

En marge de la Conférence, des entretiens et rencontres officielles sont prévus entre l’Inspecteur Général des FAR et les autorités de Défense israélienne, selon le communiqué.

LR/MAP