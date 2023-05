Le DG de l’OMS salue les efforts du Maroc en faveur d’une couverture sanitaire universelle

Partager Facebook

Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué, samedi à Genève, les efforts déployés par le Maroc en vue de réaliser une couverture sanitaire universelle.

À l’occasion d’entretiens avec le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, en marge de la 76è session de l’Assemblée mondiale de la santé (21-30 mai), le responsable a souligné l’importance du renforcement des soins de santé primaires et de la production de vaccins et de médicaments, tout en insistant sur leur rôle crucial dans la réalisation de la souveraineté sanitaire en Afrique.

Dans ce sens, M. Ghebreyesus a fait part de son soutien, ainsi que celui de toute l’équipe de l’OMS, aux différentes réformes entreprises par le Maroc dans ce secteur.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la préparation et la réponse aux situations d’urgence sanitaire, en tirant parti de l’expérience de la pandémie du Covid-19, qui a entrainé un changement à la fois social et économique.

Pour sa part, M. Ait Taleb a salué les efforts déployés par l’OMS pour améliorer la situation sanitaire mondiale, passant en revue les projets novateurs lancés par le Maroc, en applications des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment en ce qui concerne la généralisation de la protection sociale et la réforme du système de santé.

Le ministre a aussi évoqué les événements importants qui se tiendront au cours de l’année 2023, en tête desquels la Conférence africaine sur la réduction des risques sanitaires, prévue sous le thème “La santé en Afrique : eaux, environnement et sécurité alimentaire”, en septembre prochain, ainsi que les consultations mondiales sur la santé des migrants et des réfugiés, du 13 au 15 juin.

Les discussions entre les responsables ont été axées sur la nécessité de repenser les ressources humaines, afin d’assurer la durabilité du système de santé à travers le monde.

