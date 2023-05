JPO de la DGSN | Le travail des unités mobiles d’enregistrement des données identitaires mis en exergue

Partager Facebook

Le travail des unités mobiles d’enregistrement des données identitaires et les différentes missions qui leur sont dévolues sont mis en exergue lors des Journées Portes Ouvertes de la sûreté nationale, qui se déroulent du 17 au 21 mai à Fès.

Dans un stand aménagé à cette fin, les responsables de ces unités accueillent les visiteurs et leur fournissent des explications sur le travail de ces unités et sur les rôles qui leur sont assignés notamment en ce qui concerne l’élaboration, le renouvellement et la généralisation de la carte nationale d’identité électronique (CNIE).

Dans ce cadre, le chef du service préfectoral de la documentation et des titres identitaires à Fès, Hassan Zakri a indiqué que ce stand fournit toutes les informations relatives au travail de l’unité mobile d’enregistrement des données identitaires, dont la mission est le déplacement aux régions reculées et rurales pour l’élaboration et le renouvellement de la carte nationale d’identité électronique au profit des populations de ces zones.

Il a fait savoir que le nombre de ces unités mobiles s’élève à 54 unités réparties sur les différentes préfectures de police du Royaume, relevant que leur travail en termes d’élaboration et de renouvellement de la carte nationale d’identité électronique «n’est pas différent de celui effectué au sein des préfectures de police, en commençant par l’accueil des usagers et le traitement des dossiers, jusqu’à l’émission de ces cartes et leur remise à leurs titulaires».

Il est à noter qu’au cours de l’année écoulée, 27 unités mobiles ont été mobilisées pour la délivrance de la carte nationale d’identité électronique, dans le cadre de campagnes de proximité qui ont concerné des zones reculées et les communes rurales montagneuses telles que Tinghir, Zagora, Al Hoceima, Ouarzazate, El Haouz et Errachidia. Le but était de généraliser le service de délivrance et de renouvellement des CINE au profit des citoyens résidant dans ces régions.

Les Journées Portes Ouvertes de la sûreté nationale se poursuivent jusqu’à dimanche avec au menu plusieurs stands thématiques, à savoir “Chaîne opérationnelle d’intervention”, “Technologie et dématérialisation”, “Police scientifique”, “Frontières intelligentes”, “Recrutement, formation-carrière”, “Femmes et mineurs victimes de violence”, “Moralisation et droits de l’Homme” et “Martyrs du devoir”.

Cet événement cherche à faire découvrir au grand public les missions des différentes unités de police ainsi que les équipements de pointe dont dispose la Direction générale de la sûreté nationale pour protéger les personnes et les biens et aussi maintenir l’ordre public.

LR/MAP