Khalid Aït Taleb s’entretient à Genève avec le directeur général de l’OMS

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb a eu, samedi à Genève, des entretiens avec le directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en marge de la 76ème session de l’Assemblée Mondiale de la Santé.

Selon un communiqué du ministère, M. Aït Taleb a salué, lors de cette entrevue, les efforts déployés par l’OMS pour améliorer la santé mondiale, soulignant la nécessité de fédérer les efforts pour la mise en oeuvre des politiques de santé publique en vue de garantir une meilleure préparation, prévention et réduction des risques.

Le ministre a aussi jeté la lumière sur les principaux chantiers en cours dans le Royaume, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, et qui concernent essentiellement le projet de généralisation de la protection sociale et la réforme du système de santé national.

De son côté, M. Adhanom Ghebreyesus a félicité le Maroc pour les efforts consentis pour la généralisation de la couverture sanitaire universelle, exprimant son soutien aux différentes réformes menées par le Royaume dans le secteur de la santé.

Le directeur général de l’OMS a, en outre, mis l’accent sur l’importance de renforcer la préparation et la réponse aux urgences sanitaires et ce, en tirant les enseignements de la pandémie de Covid-19 qui a été une opportunité de changement social et économique.

Il a, par ailleurs, souligné la nécessité de renforcer les soins de santé primaires afin que personne ne soit laissé pour compte et d’accorder un grand intérêt à la production des vaccins et des médicaments, vu leur importance dans la souveraineté sanitaire africaine.

Les entretiens ont aussi porté sur la nécessité de repenser les ressources humaines pour garantir la pérennité du système de santé à l’échelle mondiale et l’importance de la production des vaccins et des médicaments en vue d’assurer la souveraineté sanitaire nationale.

Ils ont également concerné les prochains événements qui seront organisés au cours de l’année 2023, en particulier la Conférence africaine sur la réduction des risques en santé, prévue du 27 au 29 septembre sous le thème “Santé en Afrique : eau, environnement et sécurité”, ainsi que la Consultation mondiale sur la santé des réfugiés et des migrants qui aura lieu du 13 au 15 juin prochain.

À l’issue de ces entretiens, les deux parties ont fait part de leur engagement à poursuivre la fructueuse coopération bilatérale, conclut le communiqué.

LR/MAP