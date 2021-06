Le Conseil de gouvernement approuve des nominations à de hautes fonctions

Partager Facebook

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique – département de l’Éducation nationale -, Mustapha Khaddour a été nommé directeur du Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation pour la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, tandis que Nadia Boudad a été nommée directrice du Centre de formation des inspecteurs de l’enseignement, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Concernant le département de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mohamed Sahabi a été nommé Doyen de la Faculté polydisciplinaire de Sidi Bennour, relevant de l’Université Chouaib Doukkali d’El Jadida.

S’agissant du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Abdelaziz Babqiqi a été nommé directeur de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, a ajouté le ministre.

Au niveau du ministère de l’Énergie, des mines et de l’environnement – département de l’Énergie et des mines -, Khalid Mounji a été nommé directeur des Ressources, des affaires générales et des systèmes d’information.

Au ministère du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale – département de l’Artisanat et de l’économie sociale -, Moha Er-rich a été nommé directeur de la Préservation du patrimoine, de l’innovation et de la promotion.

