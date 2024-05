LBC-FT | Le Maroc s’aligne sur les normes internationales (ANRF)

Le Maroc a parachevé la mise en conformité de son dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) avec les normes internationales y afférentes, a annoncé l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF).

La mise en conformité du dispositif LBC/FT du Maroc aux normes du GAFI vient couronner la mobilisation globale et constante de l’ensemble des départements gouvernementaux et des institutions concernées par cet important chantier national en coordination avec l’Autorité, indique l’ANRF dans un communiqué.

L’ANRF a fait savoir, à cette occasion, que le Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord (GAFIMOAN) a examiné, lors de sa 38ème Assemblée générale (19-23 mai à Manama au Bahreïn), le 5e rapport de suivi, avec demande de revue à la hausse de la conformité technique des six recommandations restantes des 40 recommandations du groupe GAFI.

Le GAFIMOAN a décidé à l’unanimité de ses membres d’adopter le rapport précité en révisant à la hausse les niveaux de conformité technique de l’ensemble des recommandations, selon la même source.

“A travers cet exploit, le Royaume du Maroc aura ainsi parachevé la mise en conformité de son dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, avec les normes internationales, ce qui constitue le couronnement de la mobilisation globale et constante de l’ensemble des départements gouvernementaux et des institutions concernées par cet important chantier national en coordination avec l’ANRF”, souligne le communiqué.

Il s’agit d’un pas positif en prélude et en préparation au prochain round du processus d’évaluation mutuelle auquel sera soumis à nouveau le dispositif national à l’instar des dispositifs des pays membres du GAFIMOAN, poursuit la même source.

Lors de cette réunion, l’Assemblée générale a rendu hommage au Royaume du Maroc, représenté par l’ANRF, pour ses efforts et ses contributions à la réussite et au renforcement des activités du Groupe d’action financière, notamment après sa présidence réussie du GAFIMOAN pour l’année 2022 ainsi que de la commission d’évaluation des risques du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme issue des structures du groupe.

