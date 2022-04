L’anniversaire de l’Entraide Nationale, l’occasion de s’arrêter sur sa contribution au service du développement social

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le 65-ème anniversaire de la création de l’Entraide Nationale est l’occasion de s’arrêter sur les contributions de cette institution au service du développement social, a souligné mercredi le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille.

“Aujourd’hui marque le 65ème anniversaire de la création de l’Entraide Nationale. C’est une occasion à laquelle nous tenons tous pour nous arrêter sur les formidables contributions des responsables, cadres et agents de cette institution ancestral, au parcours historique glorieux au service du développement social, de la solidarité et de la synergie de notre pays depuis sa création le 27 avril 1957, correspondant au 27 ramadan 1376, par feu Sa Majesté Mohammed V, que Dieu ait son âme”, indique le ministère dans un communiqué.

“Nous nous remémorons le parcours glorieux de cette institution nationale, qui a toujours été pionnière dans l’action sociale dans toutes ses dimensions solidaires et humanitaires, consacrant les valeurs marocaines authentiques en matière de prestations sociales dans un cadre qui préserve la dignité des citoyens et citoyennes”, ajoute le communiqué.

En plus de l’attachement aux principes et objectifs fixés par le dahir portant sa création, l’Entraide Nationale a aujourd’hui multiplié ses missions pour répondre aux besoins urgents des catégories concernées par ses services, tout en formulant des réponses à ces demandes en concrétisation des Hautes Orientations Royales visant à prendre en charge les catégories précaires, ainsi que pour une mise en œuvre optimale du programme gouvernemental actuel et de la nouvelle stratégie du ministère 2022-2026, dont l’Entraide nationale est un acteur clé pour améliorer l’action sociale et consolider les piliers de l’État social.

A cette occasion, selon la même source, la ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar, exprime ses remerciements et sa gratitude aux membres du Conseil d’administration de l’Entraide Nationale, aux coordonnateurs régionaux et aux délégués provinciaux, femmes et hommes, et à travers eux à toutes les composantes de cette institution aux niveaux central, régional, provincial et local, saluant leurs actions, avec dévouement et altruisme, au service du renforcement des piliers de l’Etat social et du développement humain.

LR/MAP