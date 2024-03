L’ANDZOA tient à Rabat la 13ème session de son Conseil d’administration

L’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA) a tenu, mercredi à Rabat, la 13ème session de son Conseil d’administration (CA), sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki.

Cette session, à laquelle a pris part la directrice générale de l’ANDZOA, Latifa Yaakoubi, a porté notamment, sur la présentation des résultats et du bilan de la stratégie de développement des zones oasiennes et de l’arganier, ainsi que la validation des résultats financiers de l’exercice 2022, indique un communiqué du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Le conseil a, par ailleurs, examiné et validé le plan d’action à moyen terme (2024-2026) et le budget 2024, fait savoir la même source.

Intervenant à cette occasion, le ministre a rappelé l’attention particulière accordée par SM le Roi Mohammed VI au développement de l’ensemble du territoire national et en particulier, les zones oasiennes et de l’arganier, en raison de leur valeur économique et sociale pour le Royaume, ainsi que de leur fragilité environnementale face aux différents facteurs.

M. Sadiki a également salué l’amélioration significative de l’ensemble des indicateurs sociaux dans les zones d’intervention, grâce au travail de l’ANDZOA et à la collaboration des différents ministères, institutions publiques, élus et société civile. Ces résultats prometteurs contribueront à élever le niveau de ces régions au niveau national et à les aligner sur les normes internationales, assurant ainsi un développement global et intégré de ces zones.

Dans ce contexte, les zones oasiennes et de l’arganier ont enregistré des avancées remarquables, qui se reflètent à travers l’amélioration des indicateurs de développement, atteignant voire dépassant parfois les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie d’intervention de l’Agence.

Ces progrès incluent, entre autres, une réduction notable du taux de pauvreté de 13,4% en 2007 à 6,01% en 2022, des investissements publics totalisant plus de 125 milliards de dirhams (MMDH) entre 2012 et 2022 et une augmentation du produit intérieur brut (PIB) des zones oasiennes et de l’arganier à environ 145 MMDH en 2021, soit une hausse de près de 49 MMDH depuis 2012, précise le communiqué.

Il s’agit aussi la création de 123.871 emplois entre 2013 et 2022 dans la zone d’action de l’Agence, de l’amélioration de l’accès à l’eau potable de 79,74% en 2012 à 95,87% en 2022, du taux d’électrification rurale dans l’ensemble de la zone d’action de 95,07% à 99,61% durant la période 2012-2022, ainsi que de l’évolution du taux d’accessibilité des routes de 72,19% en 2012 à 87,17% en 2022.

Le ministère fait également état d’une amélioration significative du taux brut de scolarisation entre 2012 et 2021, passant de 90% à 98% pour le cycle primaire ; de 65% à 92% pour le cycle secondaire collégial et de 45% à 63% cycle secondaire qualifiant.

Concernant les ressources hydriques, un effort considérable a été déployé par les différents acteurs concernés afin d’atténuer l’impact de la sécheresse et du changement climatique, à travers la construction des barrages, des seuils de recharge des nappes et autres ouvrages.

L’ANDZOA et ses partenaires ont également mobilisé près de 3,92 MMDH. Cette somme est répartie sur le partenariat (2,14 MMDH), le programme de développement rural (1,19 MMDH) et la coopération internationale (596,1 millions de dirhams – MDH).

Lors de cette session du CA de l’ANDZOA, Mme Yaakoubi, a mis en exergue les réalisations importantes enregistrées dans la zone d’action de l’Agence.

Elle a souligné que l’ANDZOA doit relever des défis majeurs au cours de la prochaine décennie pour accélérer le processus de développement de ces régions, dans un contexte national marqué par la sécheresse et le changement climatique.

À cette fin, Mme Yaakoubi a présenté les grandes lignes de la nouvelle stratégie de développement des zones oasiennes et de l’arganier à l’horizon 2030, qui s’articule autour de trois orientations stratégiques, à savoir “accroître la résilience des territoires et des écosystèmes face au changement climatique”, “améliorer le bien-être social des populations en milieu rural et urbain” et “diversifier l’économie de la zone pour la rendre plus compétitive et l’orienter vers les secteurs à forte valeur ajoutée”.

LR/MAP