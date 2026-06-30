La stratégie ”Digital Morocco 2030″ fait du numérique un moteur de compétitivité et d’inclusion sociale (Akhannouch)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La stratégie » Digital Morocco 2030″ lancée en 2024, conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI fait du numérique un moteur de souveraineté, de compétitivité, de modernisation publique et d’inclusion sociale, a indiqué lundi à Agadir, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture par Oracle du deuxième hub de recherche et développement, R&D, au Maroc, M. Akhannouch a souligné que le numérique est aussi un instrument de transformation de l’administration, un levier de croissance économique, et un moyen de créer des emplois qualifiés pour la jeunesse.

Et d’ajouter qu’à travers cette stratégie, le gouvernement s’est fixé des objectifs ambitieux visant à former massivement les jeunes aux métiers du digital, créer des emplois directs dans l’économie numérique, faire émerger des entreprises innovantes, renforcer les exportations de services digitaux, et positionner le Royaume comme un hub technologique régional de référence.

Depuis 2021, le Maroc a engagé un changement profond dans la manière de piloter sa transformation numérique, a-t-il rappelé, notant que sous l’impulsion du Souverain, le numérique est devenu un chantier gouvernemental à part entière, porté par un département ministériel dédié.

Cette évolution institutionnelle a permis de donner au digital une place centrale dans l’architecture de l’action publique et une capacité d’exécution renforcée, a poursuivi le Chef du gouvernement, faisant savoir qu’en l’espace de trois ans, l’investissement public dédié au numérique a connu une progression sans précédent, passant de 11 millions de dirhams en 2021 à plus de 1,7 milliard de dirhams en 2024.

Par ailleurs, M. Akhanouch a souligné que l’ouverture de ce nouveau hub d’Oracle à Agadir est le prolongement régional d’une belle ambition : un Maroc où les nouvelles technologies irriguent progressivement les territoires, les universités et les bassins d’emploi.

LR/MAP