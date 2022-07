La République du Liberia déterminé à renforcer ses relations avec le Royaume du Maroc

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères du Liberia, M. Dee-Maxwell Saah Kemayah, a exprimé, mercredi à Marrakech, l’engagement de son pays à renforcer les relations entre Monrovia et Rabat.

“Les relations entre la République du Liberia et le Royaume du Maroc se sont fortement développées ces dernières années”, s’est félicité le chef de la diplomatie libérienne lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, en marge de l’ouverture de la 14ème édition du Sommet des affaires États-Unis-Afrique, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, autour du thème “construire ensemble l’avenir”.

M. Saah Kemayah a souligné que cette rencontre a été une occasion de “réaffirmer nos relations de fraternité et d’exprimer l’intérêt profond de maintenir ces relations et étendre les domaines de coopération à d’autres secteurs, notamment l’agriculture, les mines, l’énergie, le tourisme, et l’éducation”.

Les deux parties ont aussi réaffirmé l’importance de promouvoir leurs relations économiques et hisser le niveau de leurs échanges commerciaux, a relevé le ministre libérien, notant dans ce sens que les contacts entre les agents économiques des deux pays vont être stimulés, et les communautés d’affaires et les investisseurs des deux pays sont invités à explorer pleinement les opportunités offertes par les deux marchés en croissance.

M. Kemayah a, en outre, salué le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, faisant savoir qu’il s’agit d’un projet hautement stratégique qui permettra de booster l’intégration économique de toute la région, et bénéficiera à toutes les nations impliquées, se félicitant aussi du soutien du Royaume au plan national de développement du Liberia.

Il a aussi exprimé ses profondes gratitudes à SM le Roi Mohammed VI pour son Haut Patronage à cet évènement important, qui constitue une opportunité pour établir des partenariats d’affaires orientés vers l’avenir.

LR/MAP